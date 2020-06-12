Matmeriçli’yle yola devam

Altekma Group’un Torbalı’daki fabrikasında gerçekleşen imza töreniyle TFL Altekma Spor Kulübü’ndeki 6. sezonuna merhaba diyen Matmeriçli’yi ilk kutlayan Kulüp Başkanı Melih Sebastien Durmuş ve Basın Sözcüsü Cevat Başçı oldu. İstikrarın önemli olduğunu, Matmeriçi’ye güvendiklerini belirten Başkan Durmuş, “Levent Matmeriçli’nin bu takımın başında bizi başarıya ulaştıracağına inandık. Matmeriçli’ye görevinde başarılar diliyoruz” dedi. 5 yıldır uyum içinde çalıştıkları Matmeriçli ile yeniden yola devam etmenin önemli olduğuna değinen Basın Sözcüsü Cevat Başçı ise, “Hocamızla güzel bir birlikteliğimiz var, bunu sürdürdüğümüz için mutluyuz.



İzmir ve Türk voleyboluna yeni bir heyecan, yeni bir renk getireceğimizi düşünüyorum” dedi. Tevfik Fikret Lisesi’nden mezun olmanın sorumluluğuyla AXA Sigorta Efeler Ligi’nde başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirten Antrenör Levent Matmeriçli, “Yönetim Kurulumuzla 5 yıldır güzel bir birlikteliğimiz oldu. Beni tekrar bu takımın başında görmek istedikleri için Başkan ve Yönetim Kurulumuza teşekkür ediyorum. Yeni sezonda TFL Altekma’nın başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.