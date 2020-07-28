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    HaberlerEge Haberleri Mavi Bayrak, altı plajda dalgalanıyor
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    28.07.2020 - 07:00 |

    Mavi Bayrak, altı plajda dalgalanıyor

    Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi işbirliğinde ARYA A.Ş. tarafından işletilen altı plaj, gerekli kriterleri yerine getirdi, Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

    Mavi Bayrak, altı plajda dalgalanıyor

    Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi işbirliğinde ARYA A.Ş. tarafından işletilen altı plaj, gerekli kriterleri yerine getirdi, Mavi Bayrak almaya hak kazandı.
    Uyumlu çalışma Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı’nın (FEE) belirlediği kriterler doğrultusunda, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) yetkililerinin deniz suyu temizliği, donanım ve hizmetler, çevre yönetimi ve çevre eğitimi gibi kriterleri göz önüne alarak yaptığı değerlendirme sonrasında 6 plajda Mavi Bayraklar göndere çekildi. Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi’nin arasındaki uyum ve güçbirliğinin kente hizmet olarak döndüğünü kaydeden Başkan Ömer Günel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na bize her alanda verdiği destek için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi’yle aramızda olan uyum kentimize her alanda hizmet olarak geri dönüyor” şeklinde konuştu.

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