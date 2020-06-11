‘Mavi bayrak’ arttı

Türkiye’de ilk kez Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kasım 2019’da bu yana yürüttüğü koordinasyon çalışmaları kapsamında kentteki Mavi Bayraklı halk plajı sayısını yüzde 25 oranında arttırdı. Birimin öncülüğünde kentte bu yıl beş halk plajı daha Mavi Bayrak kazandı. Böylelikle 2020 verilerine göre İzmir’de Mavi Bayraklı halk plajı sayısı 24, özel tesislerin plajları da dahil olmak üzere toplam Mavi Bayraklı plaj sayısı ise 52 oldu. Bu yaz ilk defa Çeşme Ilıca Halk Plajı, Güzelbahçe II. Liman Halk Plajı, Urla TCDD Urla Eğitim ve Dinlenme Tesisleri, Urla Mavi Plaj ve Urla Çamlıçay Halk Plajı Mavi Bayraklı olarak hizmet verecek.

Uyarı afişleri olacak

Mavi Bayrak koordinasyon çalışmalarına Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ndeki plaj ve yüzme alanlarında alınması gereken önlemler de dahil edildi. Cankurtaran kurslarında katılımcılara virüs önlemleri ve uyulması gereken kurallar aktarılacak. Birim tarafından Mavi Bayrak sorumluları ve plaj çalışanlarına çevrim içi eğitim verilecek. Ayrıca plajlara tabela ve afişler yerleştirilecek.