Mavi Bayrak zengini Bodrum

En fazla Mavi Bayrak sahibi olan Bodrum’u; Marmaris, Fethiye, Datça, Ortaca, Milas ve Ula izliyor.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl; şezlong, şemsiye ve yürüyüş yolları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenip bakımdan geçen plajların güvenli deniz keyfine hazır olduğunu belirtti. Mavi Bayrak sayısını artırmak için çalışmalarını yoğun şekilde devam ettirdiklerini dile getiren Başkan Ahmet Aras ise, “Belediyenin dalgıçları ve gönüllü dalgıçlarla deniz dibi temizliği yapıyoruz. Altyapı çalışmalarımız da sürüyor” diye konuştu.



Temmuza hazır

Öte yandan Bodrum Limanı’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapı meydan düzenlemesi çalışmasında elektrik ve su bağlantıları yapıldı. Halkın isteği üzerine zemin kaplaması olarak Andezit Taşı döşendi. Limanın 1 Temmuz’da açılması bekleniyor. l DHA-AA