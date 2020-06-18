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    HaberlerEge Haberleri Mavi Bayrak zengini Bodrum
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    18.06.2020 - 00:03 |

    Mavi Bayrak zengini Bodrum

    Turizm çeşitliliği, kültürel varlıkları ve muhteşem doğasıyla yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir tatil imkanı sunan Muğla, sahip olduğu 105 mavi bayraklı plajla Antalya’nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

    Mavi Bayrak zengini Bodrum

    En fazla Mavi Bayrak sahibi olan Bodrum’u; Marmaris, Fethiye, Datça, Ortaca, Milas ve Ula izliyor.
    Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl; şezlong, şemsiye ve yürüyüş yolları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenip bakımdan geçen plajların güvenli deniz keyfine hazır olduğunu belirtti. Mavi Bayrak sayısını artırmak için çalışmalarını yoğun şekilde devam ettirdiklerini dile getiren Başkan Ahmet Aras ise, “Belediyenin dalgıçları ve gönüllü dalgıçlarla deniz dibi temizliği yapıyoruz. Altyapı çalışmalarımız da sürüyor” diye konuştu.

    Temmuza hazır

    Öte yandan Bodrum Limanı’nda Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin alt yapı meydan düzenlemesi çalışmasında elektrik ve su bağlantıları yapıldı. Halkın isteği üzerine zemin kaplaması olarak Andezit Taşı döşendi. Limanın 1 Temmuz’da açılması bekleniyor. l DHA-AA

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Libya dönüşü önemli açıklamalarDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:Son derece faydalı bir görüşme oldu. Bu ziyaret Libya'da büyük memnuniyet yarattı. Sarrac ile görüştük, bakanlar ile görüştük. Oradaki tüm kahramanlarımız  görevini başarıyla yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Kahraman askerimizle gurur duyuyoruz.
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