11.07.2020 - 00:35 |
Mavi sulara göç başladı
Ortaca’nın dünyaca ünlü İztuzu Kumsalı’nda yumurtadan çıkan Caretta caretta yavrularının denizle buluşma süreçleri başladı.
Kuluçka dönemini tamamlayan yavru caretta carettalar, denize doğru yola çıkarken, başarılı olamayan yavrulara da Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi’ndeki gönüllü doğaseverler yardım ediyor.
TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.