BİST114.809-0.85EURO7.770.28USD6.860.11ALTIN397.08-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Mavi sulara göç başladı
    ABONE OL
    11.07.2020 - 00:35 |

    Mavi sulara göç başladı

    Ortaca’nın dünyaca ünlü İztuzu Kumsalı’nda yumurtadan çıkan Caretta caretta yavrularının denizle buluşma süreçleri başladı.

    Mavi sulara göç başladı

    Kuluçka dönemini tamamlayan yavru caretta carettalar, denize doğru yola çıkarken, başarılı olamayan yavrulara da Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi’ndeki gönüllü doğaseverler yardım ediyor.

    TBMM Başkanı Şentop açıkladı! Ayasofya'da ilk namaz...Ayasofya kararı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu. “Ne zaman namaz kılmaya gideceksiniz?” sorusuna ilişkin Şentop, ''En kısa zamanda. Muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde olabilir. En geç önümüzdeki hafta cumaya kadar bu konuda adım atılır. Hep beraber, siz de gelirsiniz.'' yanıtını verdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da 120 eve corona virüs karantinası

    Şanlıurfa'da 120 eve corona virüs karantinası

    İşte en ucuz sıfır otomobiller!

    İşte en ucuz sıfır otomobiller!

    Sokak düğününe polis baskını

    Sokak düğününe polis baskını

    Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

    Antalya-Konya yolunda feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

    Sıradaki Haber