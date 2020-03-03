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    03.03.2020 - 07:00 | | ALİ BALLI AA

    Mavi sularda gönüllü koruma

    Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da bir araya gelen gönüllü 15 dalgıç, ilçenin masmavi sularını yaz kış demeden temiz tutmak için çaba sarf ediyor.

    Mavi sularda gönüllü koruma

    Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da bir araya gelen gönüllü 15 dalgıç, ilçenin masmavi sularını yaz kış demeden temiz tutmak için çaba sarf ediyor. Bodrum Belediyesi’nin farklı birimlerinde çalışan 15 dalgıç, altı yıldan beri denizin dibini atıklardan arındırıyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü’nde görevli bilgisayar programcısı Eray Bartan, “Berrak suyu gördüğümüzde çok mutlu, çamurlu ve pis suyu gördüğümüzde de mutsuz oluyoruz. İnsanların çevreye verdiği zararı görünce üzülüyoruz. Ekolojinin ve çevrenin korunmasının ne kadar önemli olduğunun farkındayız” dedi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nde görevli Öner Karaçiçek de, ekipte yıllardır dalgıçlık yapan arkadaşlarının olduğunu ifade etti, “Yarınlarımızı da düşünmemiz gerekiyor”
    diye konuştu. 

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