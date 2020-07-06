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    HaberlerEge Haberleri Mavi sularda terapi
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    06.07.2020 - 00:02 |

    Mavi sularda terapi

    Çeşme’de hara sahibi olan Haşim Tınas sakatlığı nedeniyle yarışlardan uzak kalan atlarını denizde yüzdürerek tedavi ediyor

    Mavi sularda terapi

    Evli ve 1 çocuk babası Haşim Tınas, İzmir-Çeşme Otoyolu Alaçatı Kavşağı’ndaki harasında yarış atı yetiştiriyor. Harasında sakatlığı nedeniyle koşulardan uzak kalan atların tekrar hipodromlara dönmesi için denizde terapi yöntemini kullanan Tınas, onları Çeşme Yat Limanı karşısındaki yapılaşma ve insan yoğunluğundan uzak koylara götürüyor, önce yürütüyor sonra da 5 dakika yüksek tempoda yüzdürüyor. 6 ayda iyileşecek bir atı bu yöntemle 1 ayda yarışlara dönecek kıvama getirdiklerini belirten Tınas, “Bir yarış atı ortalama olarak 450-500 kilogram civarında. Jokey de binince yoğunluk daha da artıyor. Denizde atı çalıştırıp, kondisyon yükleyince hayvana fazla yük binmemiş oluyor. Atlar duygusal hayvanlar. 3 yaşındaki ‘Ayşil’ isimli Arap atımızın bir sakatlığı vardı. 1 kilometrelik bir koşu kadar denizde efor sarf etti. Hem psikolojisi rahatladı hem de vücuduna çok fazla yük binmedi. Böylelikle sakatlığının nüksetmesinin de önüne geçtik” diye konuştu. Bugüne kadar 20 atının tekrar koşulara katılmalarını sağladığını belirten Tınas, İzmir Şirinyer Hipodromu’nda yapılacak yarışlarda da denizde çalıştırdığı 5 yaşındaki Arap atı Gülüşlü’nün koşacağını söyledi.

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