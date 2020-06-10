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    HaberlerEge Haberleri Mavi yolculuk turizmi atağı
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    10.06.2020 - 07:00 |

    Mavi yolculuk turizmi atağı

    Uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, deniz turizminde hareketlilik başladı.

    Mavi yolculuk turizmi atağı

    Uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte, deniz turizminde hareketlilik başladı. Geçen yıl Bodrum’daki gezici özel ve ticari yat sayısının 5 bin civarında olduğunu söyleyen Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “Türkbükü’ne mega yatlar gelmeye başladı. Geçen sene çok büyük ve yurt dışı bayraklı olan 200’ün üzerinde mega yat bölgeye gelmişti. Ben bu sezon bu sayının daha fazla artacağını düşünüyorum. Yurt dışı uçak seyahatleri de gerçekleşmediği için, insanlar yatlarıyla bu yaşanan travmayı atlatmak için tatil yapmayı tercih ediyorlar” dedi.

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