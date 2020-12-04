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    HaberlerEge Haberleri Mavişehir’de taşkın kabusu sona erecek
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    04.12.2020 - 07:00 |

    Mavişehir’de taşkın kabusu sona erecek

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavişehir’de özellikle kış aylarında deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlara son verecek Kıyı Rehabilitasyon Projesi’ni hızla sürdürüyor.

    Mavişehir’de taşkın kabusu sona erecek

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Mavişehir’de özellikle kış aylarında deniz seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlara son verecek Kıyı Rehabilitasyon Projesi’ni hızla sürdürüyor. Mavişehirlilerin sıkıntılarını sona erdirecek 32.5 milyon liralık yatırımın bitim tarihinden önce tamamlanması için yoğun tempoda çalışan ekipler, 2 bin 88 metrelik su içi betonun 500 metresini bitirdi. Ön kısımda yeniden imal edilecek kaya tahkimatın da kazısına başlandı. Yapılacak kaya tahkimatı deniz seviyesinden yaklaşık 1,5 metre yüksekte olacak. Ayrıca yerleşim bölgelerindeki yağmur suyunu toplamak üzere bin 750 metre uzunluğunda yağmur suyu hattının da yapımı başlıyor. Toplanan sular mevcut terfi merkezindeki pompalar aracılığıyla denize verilecek.
    Proje kapsamında yurttaşların denizle bağını güçlendirmek için 55 metre uzunluğunda deniz merdiveni ve çocukların kuşları tanıyacakları su içi sınıfı da olacak. Çalışmalar 2021 yılı Ağustos ayında tamamlanacak.

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