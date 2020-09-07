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    HaberlerEge Haberleri Maydos’da 3 bin yıllık koç figürü
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    07.09.2020 - 00:02 |

    Maydos’da 3 bin yıllık koç figürü

    ÇANAKKALE’NİN Eceabat ilçesindeki Maydos Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarında, Erken Demir Çağı’ndan kalma koç figürü bulundu.

    Maydos’da 3 bin yıllık koç figürü

    Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, 10 santimetre uzunluğundaki koç figürünü bu yılki kazılarda bulduklarını belirtti, “Balkan kavimlerinin etkisinin yoğun olduğu bir döneme denk gelen bir koç figürü. Bu koç figürünün kesin olarak hangi fonksiyonda kullanıldığını söylemek zor. Kült amaçlı kullanılmış olabilir. Belki çocuk oyuncağı olarak kullanılmıştır. Üzerinde delikler var, bir yere asıldığını düşünüyoruz. Belki altında bir kapak vardı, kapağın üzerindeki aplikasyona ait olabilir” dedi. Maydos Antik Kenti’nde kazı çalışmaları, bu ay sona erecek. l MUSTAFA SUİÇMEZ DHA

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