Maydos’da 3 bin yıllık koç figürü

Kazı Başkanı Doç. Dr. Göksel Sazcı, 10 santimetre uzunluğundaki koç figürünü bu yılki kazılarda bulduklarını belirtti, “Balkan kavimlerinin etkisinin yoğun olduğu bir döneme denk gelen bir koç figürü. Bu koç figürünün kesin olarak hangi fonksiyonda kullanıldığını söylemek zor. Kült amaçlı kullanılmış olabilir. Belki çocuk oyuncağı olarak kullanılmıştır. Üzerinde delikler var, bir yere asıldığını düşünüyoruz. Belki altında bir kapak vardı, kapağın üzerindeki aplikasyona ait olabilir” dedi. Maydos Antik Kenti’nde kazı çalışmaları, bu ay sona erecek. l MUSTAFA SUİÇMEZ DHA