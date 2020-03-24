24.03.2020 - 00:03 |
MEBGEM’de uzaktan eğitimler başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara veren Menemen Belediyesi Gençlik Eğitim Kurs Merkezi (MEBGEM) uzaktan eğitimlerini 18 Mart itibariyle başlattı.
2 bin 500 kişinin eğitim gördüğü MEBGEM’de öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için kurulan online sistemle eğitimler devam ediyor.
Yeni Menemen TV’de
Ders videolarını Yeni Menemen TV kanalı üzerinden öğrencilerine ulaştıran Menemen Belediyesi, İzmir’de bu sistemle eğitime başlayan ilk belediye oldu. Öğrencilere evden çıkmayın uyarısında bulunan Başkan Serdar Aksoy, “Verdiğimiz uzaktan eğitimlerle öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamalarını sağlıyoruz. Bu süreç elbet geçecek. Ama en az zararla atlatmak bizlerin ellerinde” ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni corona virüs açıklaması: Ölü sayısı 37, toplam vaka sayısı 1529 olduFahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgınında son durumu açıkladı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini duyurdu.