BİST1.490-0.39EURO9.090.13USD7.38-0.01ALTIN462.83-0.21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Meclis binasına onay
    ABONE OL
    06.01.2021 - 00:03 |

    Meclis binasına onay

    Konak Belediyesi, Alsancak Liman arkası bölgesinde yer alan tarihi binanın restorasyon projesine 1 No’lu Koruma Kurulu’ndan onay aldı.

    Meclis binasına onay

    Projenin tamamlanmasıyla birlikte uzun zamandır beklenen meclis salonuna kavuşulacak. Tarihi dokusuyla ve taş duvarlarıyla sanat etkinlikleri için uygun bir atmosfere sahip olan tarihi bina resim, heykel sergileri gibi kentin kültür yaşamına renk katacak etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

    Aynı zamanda mimar da olan Başkan Abdül Batur, dayanıklı, güvenli ve estetik değeri olan bir yapıyı kente kazandıracaklarını söyledi. Batur, “Kentsel dönüşümün sosyal ve kültürel bir gelişimi de beraberinde getirmek zorunda olduğunu sürekli yineliyoruz. Liman arkasında yer alan binamız, kentsel dönüşüme tarihi de bir misyon kazandırıyor” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polisten kaçan düzensiz göçmen ve organizatörler ormanda yakalandı

    Polisten kaçan düzensiz göçmen ve organizatörler ormanda yakalandı

    Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

    Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

    Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

    Son dakika! MSB: TSK milletin emrinde görevinin başındadır

    Son dakika! MSB: TSK milletin emrinde görevinin başındadır

    Sıradaki Haber