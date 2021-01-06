Meclis binasına onay

Projenin tamamlanmasıyla birlikte uzun zamandır beklenen meclis salonuna kavuşulacak. Tarihi dokusuyla ve taş duvarlarıyla sanat etkinlikleri için uygun bir atmosfere sahip olan tarihi bina resim, heykel sergileri gibi kentin kültür yaşamına renk katacak etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Aynı zamanda mimar da olan Başkan Abdül Batur, dayanıklı, güvenli ve estetik değeri olan bir yapıyı kente kazandıracaklarını söyledi. Batur, “Kentsel dönüşümün sosyal ve kültürel bir gelişimi de beraberinde getirmek zorunda olduğunu sürekli yineliyoruz. Liman arkasında yer alan binamız, kentsel dönüşüme tarihi de bir misyon kazandırıyor” diye konuştu.