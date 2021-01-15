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    HaberlerEge Haberleri Meclis kararına dava
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    15.01.2021 - 07:00 |

    Meclis kararına dava

    İzmir Karşıyaka Atakent’te, özel bir okula ait arazide yapılan plan değişikliğine, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, ‘yürütmeyi durdurma’ davası açtı.

    Meclis kararına dava

    İzmir Karşıyaka Atakent’te, özel bir okula ait arazide yapılan plan değişikliğine, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, ‘yürütmeyi durdurma’ davası açtı. Birçok kişinin itiraz ettiği plan değişikliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nden geçen yıl geçmişti. ‘Park, spor ve yeşil alan’ olan arazi, yapılan değişiklikle özel eğitim alanına dönüştürülmüştü. Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Dr. İlker Kahraman, “Büyükşehir, bu kararla insanların sosyal ve sportif alanını elinden almış ve daraltmış oluyor” dedi.

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