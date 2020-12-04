Meclisten esnafı sevindiren karar

Turgutlu Belediyesi, Aralık Ayı Meclis Toplantısı Başkan Çetin Akın’ın önderliğinde gerçekleşti. Mecliste, belediye meclisinin 2021’de yapacağı mutat toplantılarının günü ve aylık tatili kararlaştırıldı. Ayrıca, evsel katı atık tarifeleri su abonesi olanların yönetmelik gereği Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edileceği belirtildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve belediyeye ait 98 işyerinden kapalı oldukları süre boyunca kira bedeli alınmamasına karar verildi.

Sağlık diledi

İmkanı olan herkesi pandemi nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlara destek olmaya davet eden Başkan Akın, “Yaşadığımız olumlu ve olumsuz her şeye rağmen 2020’yi geride bırakıp 2021 yılına merhaba diyeceğiz. Yeni yılın hepimize başta sağlık olmak üzere, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum, Barış, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızı güçlendirmesini ve koronavirüs salgının bir an önce bitmesini yürekten temenni ediyorum” diye konuştu.