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    HaberlerEge Haberleri Meclisten sokak düğünlerine izin
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    08.07.2020 - 07:00 |

    Meclisten sokak düğünlerine izin

    Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yapılmasına izin verdi.

    Meclisten sokak düğünlerine izin

    Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yapılmasına izin verdi. Trafiğin yoğun olduğu ana arter ve caddelerde, kalabalığın koronavirüs bulaşma riski açısından sorun oluşturacağı sokaklarda düğünlere izin verilmeyecek. İlçe kaymakamlıklarının, sınırlar içindeki düğün yapılabilecek sokak ve caddeler ile okul bahçesi, pazaryeri gibi alanların belirlemesine karar verildi.

    Jandarmadan corona denetimiİstanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eğlence mekanlarında yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.
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