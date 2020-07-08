Meclisten sokak düğünlerine izin

Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, virüs tedbirleri kapsamında sokak düğünleri yapılmasına izin verdi. Trafiğin yoğun olduğu ana arter ve caddelerde, kalabalığın koronavirüs bulaşma riski açısından sorun oluşturacağı sokaklarda düğünlere izin verilmeyecek. İlçe kaymakamlıklarının, sınırlar içindeki düğün yapılabilecek sokak ve caddeler ile okul bahçesi, pazaryeri gibi alanların belirlemesine karar verildi.