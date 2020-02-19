‘Medeni kanun, kadının birey olarak tanınması’

Etkinlikte ‘Cumhuriyet ve Kadın’ adlı belgesel gösterildi, İKKB bileşen dernek üyeleri köşkü gezip tarihi hakkında bilgi aldı.

Eşit birey vurgusu

Toplantının açılış konuşmasını yapan İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, küllerinden yeniden doğan Türkiye Cumhuriyeti’nde kadın-erkek eşitliğini sağlamak adına Mustafa Kemal Atatürk’ün aydın görüşleri sayesinde medeni kanunun kabul edildiğini dile getirdi, “Kadınların eşit birey olarak yaşaması yasayla güvence altına alındı.

Medeni kanunun kabulü kadının birey olarak tanınmasıdır ve gerek eşitlik gerekse özgürlük yolunda atılan en önemli adımdır. Ülkemizin birlik ve beraberliği, huzuru ve refahı, çağdaş dünyada yerini alması ancak ve ancak toplumsal cinsiyet eşitliği mümkündür” diye konuştu.