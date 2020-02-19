BİST119.574-1,01EURO6,55-0,06USD6,070ALTIN312,531,68
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Medeni kanun, kadının birey olarak tanınması’
    ABONE OL
    19.02.2020 - 00:03 |

    ‘Medeni kanun, kadının birey olarak tanınması’

    İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB), Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 94. yılı kapsamında Atatürk Araştırmacısı Ahmet Gürel’in katılımıyla İzmir Türk Koleji Uşakizade Köşkü’nde bir araya geldi.

    ‘Medeni kanun, kadının birey olarak tanınması’

    Etkinlikte ‘Cumhuriyet ve Kadın’ adlı belgesel gösterildi, İKKB bileşen dernek üyeleri köşkü gezip tarihi hakkında bilgi aldı.

    Eşit birey vurgusu

    Toplantının açılış konuşmasını yapan İKKB Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, küllerinden yeniden doğan Türkiye Cumhuriyeti’nde kadın-erkek eşitliğini sağlamak adına Mustafa Kemal Atatürk’ün aydın görüşleri sayesinde medeni kanunun kabul edildiğini dile getirdi, “Kadınların eşit birey olarak yaşaması yasayla güvence altına alındı.

    Medeni kanunun kabulü kadının birey olarak tanınmasıdır ve gerek eşitlik gerekse özgürlük yolunda atılan en önemli adımdır. Ülkemizin birlik ve beraberliği, huzuru ve refahı, çağdaş dünyada yerini alması ancak ve ancak toplumsal cinsiyet eşitliği mümkündür” diye konuştu.

    Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar varRusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
    daha fazla video için
    AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milletvekilleriyle buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kapsamlı bir değerlendirme yaptı" dedi. Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bugün (19 Şubat) hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji açıkladı: İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

    Bugün (19 Şubat) hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji açıkladı: İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Sıradaki Haber