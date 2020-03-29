Medical Park 7/24 görevde

MedIcal Park İzmir Hastanesi Genel Müdür Veysi Kubba, tüm dünyada ve Türkiye’de koronavirüsle mücadele verildiğini belirtti, bu süreçte Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerine uyulması gerektiğini söyledi. Hastane olarak 7/24 görevde olduklarını kaydeden Kubba, “Sağlık çalışanları olarak görevimizi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Dünya şu anda bir virüsle savaş veriyor. Biz bu savaştan kaçan askerler olmayacağız. Canımız pahasına da olsa görevimizin başındayız. Biz hastalarımızın ve çalışanlarımızın sağlığı için her türlü önlemi aldık. Geçtiğimiz ay dünyanın en prestijli sağlık akreditörü olan Amerikan JCI (Joint Commission International) tarafından denetlenerek 3’üncü kez akredite edilmemizde bunun bir göstergesi” dedi. Pandemi hastanesi ilan edilmesini ardından birçok önlem aldıklarını vurgulayan Kubba, şunları dile getirdi:

“Öncelikle personelin bu virüsten korunması ve gelen hastaların tedavi edilebilmeleri için gerekli altyapıları oluşturduk. Acil servis alanında, koronavirüs şüphesi ile gelen hastaların izolasyonu için ayrı bir birim oluşturduk. Hasta bakım alanlarında, pandemi hastaları için özel kat oluşturuldu. O katı izole ettik. Bünyemizde bir pandemi bilimsel kurulu oluşturduk. Personelin virüsün etkilerinden zarar görmemesi için gerekli eğitimler verildi. Hasta ve personelim temas ettiği tüm alanlar, asansörler, poliklinikler yüksek düzey dezenfeksiyon sistemleriyle sürekli temizleniyor. Hasta başvuru alanlarında sosyal mesafeyi korumak için şerit uygulamasına geçildi. Tüm personelin ve hastaların düzenli aralıklarla ateş ölçümler yapılıyor. Personelimizin savunma mekanizmalarını ve bağışıklık sistemlerini düzenleyecek yeni beslenme programı oluşturduk. Hastanemize termal kameralar takarak hasta ve çalışanları takip ediyoruz. Ziyaretçi kısıtlamasına gidildi. Hastane içi toplantılarımızı dijital sistemle yapıyoruz.”

Sektör zor durumda

Sağlık sektörünün zor günler geçtiğini belirten Veysi Kubba, “Devletimiz her konuda çeşitli tedbirler alıyor. Üretilen hizmetin ağırlık noktası çalışanların maaşlarıdır. Bunun karşılığı gelmeyince bunu sermayeden ödüyorsunuz. Ancak sermaye bunu karşılayacak konumda değilse zora giriyorsunuz. Devletin bu noktada kredilendirme ve vergi ertelemeleriyle ilgili aldığı kararlar çok yerinde ancak yetmiyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bu süreci başından beri çok iyi yönetiyor. Bakanımızın özel sağlık sektöründen gelen bir hekim olmasının da etkili olduğunu düşünüyorum” dedi.