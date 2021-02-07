Medical Park hareketlendi!

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi, çalışanlarını sağlıklı yaşama davet etmek için ‘Harekete Geç’ projesi başlattı. Fonksiyonel tıp diyetisyenleri yönetiminde başlatılan çalışmada bin 223 çalışanın tek tek vücut analizleri yapıldı; kas, yağ, metabolizma yaşı, ödem gibi değerleri incelendi. Beden kitle indeksi optimal değerlerin üzerinde olan 168 sağlık çalışanı 3 ay boyunca yakından takip edildi. Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan sağlıklı yaşam programlarını uygulayan çalışanlar, beslenme, uyku ve hareket düzenini değiştirdi. 3 ayda toplam 314 kilo verildi.



Hedef 950 kilo vermek



Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni İrem Tuğçe Korkut, “Önce hastanemizdeki yemekleri sağlıklı içeriklerle değiştirdik. Çorbalarda karabuğday unu kullanmaya başladık. Şeker yerine tamamen bitkisel içerikli steviayı tercih ettik. Sebze yemekleri ile salata ve meyveyi her öğüne ekledik” dedi. Sedef Tamcı da, “Özellikle pandemi döneminde alınan fazla kilolar verilmiş oldu. Hedefimiz yılın sonunda 950 kiloya ulaşmak” diye konuştu. 3 ayda 18 kilo veren Güvenlik Görevlisi Nurullah Kazgöl, programla yaşam kalitesinin yükseldiğini söyledi. 3 ayda 11 kilo veren Semanur Tokgöz ise, “Kendimi eskisine göre çok daha enerjik hissediyorum” ifadesini kullandı.