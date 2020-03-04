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    HaberlerEge Haberleri Medical Park’a Gambiya ziyareti
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    04.03.2020 - 00:02 |

    Medical Park’a Gambiya ziyareti

    Gambiya Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Ahmadou Lamin Samateh, Medical Park İzmir Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastane ile bakanlık arasında iyi niyet protokolü imzalandı.

    Medical Park’a Gambiya ziyareti

    Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zafer Beken, “Gambiya’yla bir iş birlikteliğine açığız. Bir değişim programı ile sizlerin hekimleri hastanemize gelebilir” dedi.

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