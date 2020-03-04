04.03.2020 - 00:02 |
Medical Park’a Gambiya ziyareti
Gambiya Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Dr. Ahmadou Lamin Samateh, Medical Park İzmir Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastane ile bakanlık arasında iyi niyet protokolü imzalandı.
Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zafer Beken, “Gambiya’yla bir iş birlikteliğine açığız. Bir değişim programı ile sizlerin hekimleri hastanemize gelebilir” dedi.
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.