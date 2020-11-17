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    HaberlerEge Haberleri Medical Park’ta hayata tutundular
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    17.11.2020 - 00:03 |

    Medical Park’ta hayata tutundular

    İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Tülay Akça, anne karnını taklit eden kuvözlerle 326 yeni doğan bebeğin normal gelişimlerini tamamlayarak taburcu olduklarını söyledi.

    Medical Park’ta hayata tutundular

    Prematüre bebeklerin beslenme, vücut ısılarının korunması, oksijen desteği gibi ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Akça, “Normal doğan bebekler gibi beslenemedikleri için bir süre bazı proteinleri içeren serumlarla hayatta tutuyoruz” dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Arda Bozgül de, “Akciğer problemleri en büyük sıkıntıları oluyor. Büyüdükçe bazı ilaçlarla akciğerlerinin olgunlaşmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

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