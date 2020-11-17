Medical Park’ta hayata tutundular

Prematüre bebeklerin beslenme, vücut ısılarının korunması, oksijen desteği gibi ihtiyaçları olduğuna dikkat çeken Akça, “Normal doğan bebekler gibi beslenemedikleri için bir süre bazı proteinleri içeren serumlarla hayatta tutuyoruz” dedi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Arda Bozgül de, “Akciğer problemleri en büyük sıkıntıları oluyor. Büyüdükçe bazı ilaçlarla akciğerlerinin olgunlaşmasını sağlıyoruz” diye konuştu.