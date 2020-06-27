27.06.2020 - 00:02 |
Medicana’nın iletişimi gazeteci İkiz’e emanet
Gazeteci Şeyda Burcu İkiz, Medicana International İzmir Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü oldu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan, mesleğe 1998 yılında İhlas Haber Ajansı’nda polis-adliye muhabiri olarak başlayan İkiz, pek çok basın kuruluşunda görev aldı, katıldığı gazetecilik yarışmalarından çok sayıda ödülle döndü. İkiz son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları’nda Kurumsal İletişim Koordinatörü olarak görev yapıyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.