Medicana’nın iletişimi gazeteci İkiz’e emanet

Gazeteci Şeyda Burcu İkiz, Medicana International İzmir Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürü oldu. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan, mesleğe 1998 yılında İhlas Haber Ajansı’nda polis-adliye muhabiri olarak başlayan İkiz, pek çok basın kuruluşunda görev aldı, katıldığı gazetecilik yarışmalarından çok sayıda ödülle döndü. İkiz son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları’nda Kurumsal İletişim Koordinatörü olarak görev yapıyordu.