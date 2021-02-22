Medicana’ya emanetler

İzmirli iş insanları tarafından, kenti sarsan deprem felaketinin yaralarını sarmak için kurulan İyilik Takipçileri Platformu, Medicana International İzmir Hastanesi ile işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, derneğin yaklaşık 500 üyesine, Medicana International İzmir Hastanesi’nden alacakları sağlık hizmetlerinde çeşitli avantajlar sunuyor.

Güzel işbirliği

Yıkıcı depremin hemen ardından gönüllü olarak yardıma koştuklarını, bir süre sonra ise tek çatı altında toplanma fikrinin ortaya çıktığını anlatan İyilik Takipçileri Platformu Başkanı Rana Çetinkaya, “Yaralılar ve evsiz kalanlara el uzatmak isteyenlerin sayısı her geçen gün arttı. İnsanlar ne yapacaklarını sormak için bizimle iletişime geçmeye başladı. Yardımları koordine etme ihtiyacı doğdu. Kısa sürede de yüzlerce üye sayısına ulaştık. Fedakarca yardıma koşan üyelerimizin için güzel bir şey yapmak istedik. Sağlık hizmeti alma noktasında Medicana Sağlık Grubu ile işbirliği yapmak istediğimiz ilettik. Bu güzel ortaklığın içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.