BİST1.5600.90EURO8.490.36USD6.97-0.06ALTIN399.820.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Medicana’ya emanetler
    ABONE OL
    22.02.2021 - 00:03 |

    Medicana’ya emanetler

    İzmir’i yıkan depremde yardıma koşan İyilik Takipçileri, avantajlı sağlık hizmeti alacak

    Medicana’ya emanetler

    İzmirli iş insanları tarafından, kenti sarsan deprem felaketinin yaralarını sarmak için kurulan İyilik Takipçileri Platformu, Medicana International İzmir Hastanesi ile işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, derneğin yaklaşık 500 üyesine, Medicana International İzmir Hastanesi’nden alacakları sağlık hizmetlerinde çeşitli avantajlar sunuyor.

    Güzel işbirliği

    Yıkıcı depremin hemen ardından gönüllü olarak yardıma koştuklarını, bir süre sonra ise tek çatı altında toplanma fikrinin ortaya çıktığını anlatan İyilik Takipçileri Platformu Başkanı Rana Çetinkaya, “Yaralılar ve evsiz kalanlara el uzatmak isteyenlerin sayısı her geçen gün arttı. İnsanlar ne yapacaklarını sormak için bizimle iletişime geçmeye başladı. Yardımları koordine etme ihtiyacı doğdu. Kısa sürede de yüzlerce üye sayısına ulaştık. Fedakarca yardıma koşan üyelerimizin için güzel bir şey yapmak istedik. Sağlık hizmeti alma noktasında Medicana Sağlık Grubu ile işbirliği yapmak istediğimiz ilettik. Bu güzel ortaklığın içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Manisa'da mezarlıklara saldırı! Soruşturma sürüyor

    Manisa'da mezarlıklara saldırı! Soruşturma sürüyor

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    Erken emeklilik fırsatı! SGK’lı, Bağ-Kur’lu, memur...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

    Karbonmonoksitten zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

    Sıradaki Haber