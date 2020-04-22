Meditasyon desteği

Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları rehberlik servisi LGS’ye hazırlanan öğrencilerin stresini azaltmak amacıyla yaptığı çalışmaları online olarak evlere taşıdı. 8. sınıf öğrencileri için online meditasyon seansları başladı. Uygulama kapsamında rehberlik servisi uzmanları okulların açık olduğu zamanlarda rehberlik dersi kapsamında düzenledikleri nefes egsersizleri, meditasyon ve mindfulness çalışmalarını haftada bir 30 dakika süren seanslar halinde öğrencilere bilgisayar karşısında yaptırıyor.

Öğrencilerin bu zorunlu dönemi eğitim açısından en az kayıpla atlatmaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Özel Güzelbahçe Piri Reis Okulları Müdürü Sabrina Ataseven, “Bütün öğretmenlerimiz online eğitimin kalitesinin okuldaki eğitim kalitesini aratmaması için büyük bir titizlikle çalışıyor” dedi.