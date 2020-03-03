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    HaberlerEge Haberleri Mehmetçik için tek yürek
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    03.03.2020 - 07:00 |

    Mehmetçik için tek yürek

    Tüm Ege, sınır güvenliğini sağlamak için Suriye İdlib’te görev başındayken şehit düşen 34 Mehmetçiğini anıyor. İ

    Mehmetçik için tek yürek

    Tüm Ege, sınır güvenliğini sağlamak için Suriye İdlib’te görev başındayken şehit düşen 34 Mehmetçiğini anıyor. İzmir’in Bayındır ilçesinde, motosiklet ve otomobillerle konvoy oluşturan halk, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganıyla tur attı. Belediye Başkanı Uğur Demirezen, “Bayındırlıların tek yürek olduğunu belirtti, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
    Şehitler için hayır
    Torbalı Belediyesi de şehit düşen vatan evlatları için tavuklu pilav ve lokma dağıttı. Belediye önünde gerçekleşen hayırda ikramları, Başkan İsmail Uygur’un eşi Afet Uygur ve Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu bizzat dağıttı.
    Manisa’nın Kula ilçesinde ise, çevre il ve ilçelerden gelen otomobil tutkunları, şehit askerler için arabalarını Türk bayraklarıyla süsleyip konvoy oluşturdu. Muğla’nın Menteşe ilçesinde de, yaklaşık 200 araçlık konvoy düzenlendi. Vatandaşlar da yol kenarından destek verdi.

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