Mektuplu teşekkür

Sosyal mesafe kurallarına uygun koşullarda devam ettikleri kursta sosyalleşen çocuklar, Belediye Başkanı Serdar Sandal’a sürpriz yaptı, tekvando, jimnastik ve kick boks kurslarına katılan minik sporcular, duygu ve düşüncelerini birbirinden güzel resimler ve mektuplarla anlattı. Başkan Sandal, mektupların kendisini duygulandırdığını söyledi, “Çocuklarımızın hizmetlerimizden memnun olması bizim için önemli” dedi.