14.08.2020 - 00:00 |
Mektuplu teşekkür
Kovid-19 salgını dolayısıyla salonlarda ara verilen spor kursları, Bayraklı’nın çeşitli parklarında sürüyor.
Sosyal mesafe kurallarına uygun koşullarda devam ettikleri kursta sosyalleşen çocuklar, Belediye Başkanı Serdar Sandal’a sürpriz yaptı, tekvando, jimnastik ve kick boks kurslarına katılan minik sporcular, duygu ve düşüncelerini birbirinden güzel resimler ve mektuplarla anlattı. Başkan Sandal, mektupların kendisini duygulandırdığını söyledi, “Çocuklarımızın hizmetlerimizden memnun olması bizim için önemli” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dilipak'a sert tepkiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen “AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü” programında, Abdurrahman Dilipak'ın kadınlarla ilgili sarfettiği hakaretvari sözlerine sert tepki gösterdi.