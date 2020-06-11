Meleklerden iki yatırım...

Ege Genç İşinsanları Derneği (EGİAD), pandemi sürecinde de yatırımlarına devam etti. Ege Bölgesi’nin Hazine’ye akredite ilk melek yatırım ağı olan EGİAD Melekleri, Kovid-19’un tüm engellerini aşarak ikisi de İzmirli olan, iki ayrı girişime yaklaşık 350 bin lira yatırım yaptı. Türk girişimcinin İngiltere’de kurduğu, sosyal ve çevresel etki yaratan girişimlere, projelere, yardım kuruluşlarına destek olmayı sağlayan Goodsted 1 milyon 575 bin pound değerleme ile 10 bin pound; pozisyonları tartışabileceğiniz VAR Online da 1.5 milyon lira değerleme ile 230 bin lira yatırım aldı.



Teknoloji kapasitesine sahip, globalde potansiyeli olan işlere erken aşamada yatırım yapan EGİAD Melekleri, yatırım yaptıkları şirketlerle görüşmek için video-konferans yöntemini kullanarak bu süreçte ilerlemesini devam ettirdi. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, yeni yola çıkmış iş fikirlerine finansman sağlayan melek yatırımcıların büyüdüğüne dikkat çekti. Aslan, “EGİAD Melekleri olarak genç girişimlere sermaye yatırarak gelişmelerine ve pazarda yer edinmelerine yardımcı olma hedefindeyiz. Finansman dışında mentorluk yaparak onların gelişmiş iş ağına da sahip olmalarını sağlama gayretindeyiz” dedi.



Sağlıklı bir yapı



Aslan, “Girişimcilere can suyu olurken, mentorluk ve sağladığımız network ile de sağlıklı bir yapıya kavuşmalarına yardım ediyoruz. Bu zorlu süreci tecrübelerin paylaşımı, yeni deneyimler edinilmesi anlamında olumlu hale dönüştürdük. Köklü denilebilecek değişimlere şahit oluyoruz” diye konuştu.