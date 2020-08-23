‘Meles, ekolojik omurga olacak’

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentleşme nedeniyle doğal niteliklerini önemli oranda yitiren Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi için açtığı tasarım yarışmasının başvuru aşamasının tamamlanmasına yaklaşık üç hafta kaldı.



Yarışmaya katılmak isteyenler 15 Eylül’e kadar projelerini elden, 17 Eylül’e kadar ise kargo yoluyla teslim edebilir. Yarışmayla Meles Çayı ve Yeşildere Vadisi’nin ekolojik ve kentsel omurga olarak ele alındığı özgün, nitelikli fikirlerin ve iklim krizinin etkilerine dirençli kent vizyonu stratejilerinin elde edilmesi amaçlanıyor.



‘Doğa mirası’



Yarışmanın kitapçığı için önsöz kaleme alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Meles Çayı’nın her şeyden önce bir doğa mirası olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getirerek şöyle devam etti: “Meles Çayı’nın her şeyden önce bir doğa mirası olduğunu unutmamalıyız. Tarihi İzmir’in hemen yanı başında akan Meles’in bugün geldiği durum, ne yazık ki Kervan Köprüsü’nün izine güçlükle rastlanılan, Kızılçullu su kemerlerinin bir zamanlar kolaylıkla izlenebildiği Kadifekale’den kopuk bir yer haline geldiği gerçeğidir. Bunu değiştirmenin yolu, İzmir’in tarihi hafızası olan Meles’in içinde saklı. Projemiz; Kervan Köprüsü, Kızılçullu Su Kemerleri, Halkapınar Gölü ve pek çok İzmir değerinin gün ışığına çıkarılmasında kritik bir bağlantı işlevi görecek.”



Yeşil koridor



Kent içindeki yeşil alan varlığını artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yeşil Altyapı Stratejisi’nin öncelikli eylem planı olarak Meles Çayı ve çevresini kentin ekolojik omurgası haline getirmeyi hedefliyor.



Yarışma için jüri, 19 Eylül’de toplanacak, sonuçlar da 25 Eylül’de açıklanacak.