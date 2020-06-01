01.06.2020 - 00:01 |
Melez tavşanlar ilgi odağı haline geldi
ÇANAKKALE’NİN Bayramiç ilçesinde, İlker Küçükerdal’ın (44), bahçesindeki evcil tavşanlar ile yaban tavşanların çiftleşmesi sonucu dünyaya gelen melez tavşanlar ilgi odağı oldu. Melez tavşan yavrularına talebin arttığını söyleyen Küçükerdal, “Evcil tavşanlarım yabani tavşanlar ile çiftleşti. Yavruların dünyaya gelmesiyle görenler şaşkına döndü” dedi. DHA
Bakan Koca'dan Prof. Dr. Murat Dilmener yaplaşımıPROF. DR. MURAT DİLMENER. 1941, Mardin doğumlu. İstanbul Tıp Fakültesinde hekim ve akademisyen olarak çalıştı. İç hastalıkları alanında duayendi. Binlerce öğrenci yetiştirdi. İdealistliği, güler yüzü ve yoksul hastalara yardımıyla tanındı. Mücadelesi için #minnettarız