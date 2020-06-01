Melez tavşanlar ilgi odağı haline geldi

ÇANAKKALE’NİN Bayramiç ilçesinde, İlker Küçükerdal’ın (44), bahçesindeki evcil tavşanlar ile yaban tavşanların çiftleşmesi sonucu dünyaya gelen melez tavşanlar ilgi odağı oldu. Melez tavşan yavrularına talebin arttığını söyleyen Küçükerdal, “Evcil tavşanlarım yabani tavşanlar ile çiftleşti. Yavruların dünyaya gelmesiyle görenler şaşkına döndü” dedi. DHA