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    19.08.2020 - 07:00 |

    Melisa, umut oluyor

    Beş yılda kanseri üç kez yenen Kayalı, diğer hastalara “Kanseri bir dost gibi görürseniz size iyi davranacaktır” diye moral veriyor

    Melisa, umut oluyor

    MANİSA’nın Akhisar ilçesinde yaşayan Melisa Kayalı (29), meme kanseri tanısıyla 5 yılda 40 kür kemoterapi, 30 kür radyoterapi gördü ancak hastalığı dördüncü kez nüksetti. Kanserle olan mücadelesinde hiçbir zaman umutsuz olmayan, kanseri bir ‘misafir’ gibi değil, bir ‘dost’ gibi gördüğünü söyleyen Kayalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da kendisi gibi kanser hastalarına umut oldu. Aynı zamanda Kanserle Dans Derneği’nin de gönüllü olarak sosyal medya yöneticiliğini üstlenen Kayalı, çocuğu olmadığını ve 7 yıllık bir evliliği olduğunu belirtti.
    ‘Önce sevmeliyiz’
    Kayalı, “Benim için çok yorucu bir süreçti. Şu an hala kemoterapi görüyorum. Sürekli bir sirkülasyon söz konusu. Hastalığım dördüncü kez nüksetti. Diğer hastalara destek olmaya çalışıyorum. Kendi umudumu onlarla paylaşıyorum. Her şeyden önce kanserimizi sevmeliyiz. Onu arkadaş gibi göreceğiz. Misafir gibi görürsek bazen bize kötü davranabiliyor, kötü bir misafir olabiliyor. Biz onu arkadaş gibi görürsek o da bize iyi davranacaktır. Moral en büyük kaynak ama bazen bunu yapamayabiliyoruz. Kanser hastası düşüş de yaşayabilir, hasta yakınları yeri geldiğinde buna da izin vermeli. Diğer kanser hastalarıyla bilgi alışverişinde olmak bana da moral kaynağı oluyor. ‘Bu seni yormuyor mu?’ diye soranlar var. Aksine bana iyi geliyor” diye konuştu.

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