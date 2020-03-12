MELSA’dan destek

Muğla, Fethiye ve Milas ticaret ve sanayi odalarının başkanları, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin, MELSA Yöresel Ürünler Pazarı mağazasının ziyaret etti. Oda başkanları, kendi yörelerinin ürünlerine yer verildiği için mağaza yöneticilerine teşekkür etti. Ziyaret sırasında MİTSO Başkanı Reşit Özer, mağazada Milas’ın coğrafi işaretli zeytin ve zeytinyağlarını görmekten mutluluk duyduğunu belirtirken Milas’ın Pinar Mahallesindeki bal üretim kooperatifinin ballarının da MELSA’da bulunmasını istedi. MELSA yöneticileri kooperatif ürünlerine öncelik vermek istediklerini belirtti.