12.03.2020 - 00:01 |
MELSA’dan destek
Muğla, Fethiye ve Milas ticaret ve sanayi odalarının başkanları, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin, MELSA Yöresel Ürünler Pazarı mağazasının ziyaret etti. Oda başkanları, kendi yörelerinin ürünlerine yer verildiği için mağaza yöneticilerine teşekkür etti. Ziyaret sırasında MİTSO Başkanı Reşit Özer, mağazada Milas’ın coğrafi işaretli zeytin ve zeytinyağlarını görmekten mutluluk duyduğunu belirtirken Milas’ın Pinar Mahallesindeki bal üretim kooperatifinin ballarının da MELSA’da bulunmasını istedi. MELSA yöneticileri kooperatif ürünlerine öncelik vermek istediklerini belirtti.
YÖK'ün corona virüs toplantısı sona erdiYükseköğretim Kurulunda (YÖK) corona virüs gündemiyle yapılan toplantı sona erdi
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.