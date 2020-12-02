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    02.12.2020 - 00:02 |

    Meme kaybının çözümü var

    Özel Sağlık Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ömer Polat, kanser veya şüphesi nedeniyle memesi alınan kadınları tamamlayıcı tedavilerle yeni bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

    Meme kaybının çözümü var

    Memenin kadınlarda fonksiyonel, fiziksel ve psikolojik olarak önemli bir organ olduğunu vurgulayan Op. Dr. Polat, “Kanser tanısı konulduktan sonra temel amaç bu hastalıktan kurtulmak. Bu yönde multidisipliner bir yaklaşımımız var. Genel cerrahi, onkoloji, radyasyon onkolojisi, patoloji, radyoloji, nükleer tıp, plastik cerrahi hatta fizik tedavi bu hastaların tedavisinde birlikte çalışıyor. Kanser tedavisi sürecinde meme onarımının mastektomi ameliyatı ile eş zamanlı veya sonrasında yapılabiliyor. Meme oluştururken, protez veya hastanın kendi vücut dokusunu kullanıyoruz” diye konuştu.

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