Meme Vakfı’na 8 Mart bağışı...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mistral Carrera’da spor yapan tüm üye kadınlara, Türkiye Meme Vakfı’na adlarına yaptıkları bağışın sertifikası verildi. Yetkililer, “Kadınların en büyük sağlık sorunlarının başında gelen meme kanseri için farkındalık oluşturmak istedik” dedi.