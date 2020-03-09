09.03.2020 - 07:00 |
Meme Vakfı’na 8 Mart bağışı...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mistral Carrera’da spor yapan tüm üye kadınlara, Türkiye Meme Vakfı’na adlarına yaptıkları bağışın sertifikası verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.