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    HaberlerEge Haberleri Meme Vakfı’na 8 Mart bağışı...
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    09.03.2020 - 07:00 |

    Meme Vakfı’na 8 Mart bağışı...

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mistral Carrera’da spor yapan tüm üye kadınlara, Türkiye Meme Vakfı’na adlarına yaptıkları bağışın sertifikası verildi.

    Meme Vakfı’na 8 Mart bağışı...

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mistral Carrera’da spor yapan tüm üye kadınlara, Türkiye Meme Vakfı’na adlarına yaptıkları bağışın sertifikası verildi. Yetkililer, “Kadınların en büyük sağlık sorunlarının başında gelen meme kanseri için farkındalık oluşturmak istedik” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.
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    Survivor'da Evrim'den Sercan'a olay sözler: Hem kel hem fodul!'Survivor 2020', 7 Mart 2020 akşamı 14. bölümüyle ekranlara geldi. Kıran kırana dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı yarışmada Evrim'in sözleri tartışma yarattı.
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