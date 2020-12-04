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    HaberlerEge Haberleri Memleketim’i hiç böyle dinlemediniz
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    04.12.2020 - 07:00 |

    Memleketim’i hiç böyle dinlemediniz

    Bornova Belediyesi, Türkiye Sağırlar Federasyonu eski Başkanı Ercüment Tanrıverdi’nin katkılarıyla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde işaret diliyle ‘Memleketim’ isimli şarkıyı seslendirdi.

    Memleketim’i hiç böyle dinlemediniz

    Bornova Belediyesi, Türkiye Sağırlar Federasyonu eski Başkanı Ercüment Tanrıverdi’nin katkılarıyla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde işaret diliyle ‘Memleketim’ isimli şarkıyı seslendirdi. Bir yandan engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekildi, diğer yandan da koronavirüs salgınıyla mücadeleyi sürdüren sağlıkçılara ‘Yanındayız’ mesajı verildi. Klipte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile sağlıkçılar yer aldı. Farkındalık yaratmak istediklerini belirten Başkan İduğ, “Sadece 3 Aralık’ta değil, her gün engelli dostlarımızın yanında olmalıyız” diye konuştu.

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