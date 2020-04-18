Memleketine yardım eli uzattı

Bozkurt Mahallesi eski sakinlerinden Bursa’da yaşayan Turgutlulu iş insanının kendisini aradığını belirten Fatih Yaşıt (43), “Bir süredir borcunu ödeyemeyen dar gelirli müşterilerin isim listesini istedi. Müşteriler, borçlarının ödendiğini öğrenince hem şaşırdı hem de duygulandı” dedi.