18.04.2020 - 00:01 |
Memleketine yardım eli uzattı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir hayırsever, dört ailenin mahalle bakkalına olan toplam 2 bin 735 liralık borcunu ödedi.
Bozkurt Mahallesi eski sakinlerinden Bursa’da yaşayan Turgutlulu iş insanının kendisini aradığını belirten Fatih Yaşıt (43), “Bir süredir borcunu ödeyemeyen dar gelirli müşterilerin isim listesini istedi. Müşteriler, borçlarının ödendiğini öğrenince hem şaşırdı hem de duygulandı” dedi.
Bakan Koca, bugünkü vaka ve can kaybı sayılarını duyurdu! İşte 17 Nisan 2020'ye ait yeni veriler...Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Corona virüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaparak yeni rakamları bildirdi. 40 bin 270 test ve 4 bin 353 yeni vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, son 24 saatte içinde 126 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Ebru Şallı'nın hayatını kabeden 8 yaşındaki oğlu Pars, Kilyos'ta toprağa verildiEbru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars Tan, bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın oğlunun cenazesinde böyle görüntülendi.