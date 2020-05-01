Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 1 Mayıs öncesi memurunu sevindirdi, Tüm Yerelsen ile sosyal denge sözleşmesini imzaladı. Tüm Yerelsen yönetimi ise Belediyenin başlattığı veresiye defteri kapat yardım kampanyasına destek vereceklerini açıkladı.