01.05.2020 - 00:05 |
Memurunu sevindirdi
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 1 Mayıs öncesi memurunu sevindirdi, Tüm Yerelsen ile sosyal denge sözleşmesini imzaladı. Tüm Yerelsen yönetimi ise Belediyenin başlattığı veresiye defteri kapat yardım kampanyasına destek vereceklerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Jeffrey ve Satterfield ile Suriye'yi konuştuCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Washington DC merkezli Atlantic Council'in internet üzerinden düzenlediği "İdlib'in ve Suriye'de yerinden edilmiş kişilerin geleceği" başlıklı panelde konuştu. Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Ankara Büyükelçisi David Satterfield ile Suriye'yi konuştu