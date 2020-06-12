Mendegüme, tüccarla üreticiyi buluşturdu

Ödemiş Belediyesi’nin üretici ile tüccarı buluşturduğu Mendegüme Toptan Erik ve Kiraz Pazarı törenle açıldı. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, üreticinin emeğinin korunması için çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

Aydın Dağları üzerinde yer alan Hamam, Demirdere, Küre, Küçükören, Güney ve Çayır mahallelerinde yetişen erik ve kiraz için oluşturulan toptan pazar, şenlik havasında açıldı. Koronavirüsle mücadele sürecinde tarım ve hayvancılığın öneminin daha iyi bir şekilde anlaşıldığını belirten Başkan Eriş, “Tüm dünya eşya, ev ya da araba alma derdine düşmedi. Herkes sağlıklı gıdaya ulaşmanın derdine düştü. Üretim, tarım olmazsa, hayvancılık olmazsa olmaz” dedi.