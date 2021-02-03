Menderes alarmda, bir kişi can verdi

Dereköy’de 4 kişinin de kurtarıldığını belirten Kayalar, “Sarıçay mevkiinde 100 hayvan telef oldu. Yine Dereköy’de 40-50 koyun sele kapılarak kayboldu. Çiçekçilik ve sera işleri uğraşan çiftçilerin çok büyük zararı var. Tahtalı Barajı’na giden derelerin tamamı taştı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. 1970’li yıllarda böyle bir olayın yaşandığı söyleniyor.

Belediye ekiplerimiz tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarını yürütüyor. Zarar tespitlerinin belirlenmesi için kaymakamlığımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Soydan’ın kayınpederi Hıdır Öztürk için aramalar sürüyor.