03.02.2021 - 00:05 |
Menderes alarmda, bir kişi can verdi
Menderes Belediyesi, vatandaşın mağduriyet yaşamaması için seferber oldu. İlçenin dört bir yanında çalışma başlattı. Başkan Mustafa Kayalar da, çizmeleri çekti; ekiplerle birlikte sahada çalışmaların başında yer aldı. Başkan Kayalar, Yeniköy mevkisinde sele kapılan Kaan Soydan’ın cesedinin yaklaşık 2 kilometre aşağıda bulunan Dereköy mevkisinden çıkarıldığını açıkladı.
Dereköy’de 4 kişinin de kurtarıldığını belirten Kayalar, “Sarıçay mevkiinde 100 hayvan telef oldu. Yine Dereköy’de 40-50 koyun sele kapılarak kayboldu. Çiçekçilik ve sera işleri uğraşan çiftçilerin çok büyük zararı var. Tahtalı Barajı’na giden derelerin tamamı taştı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. 1970’li yıllarda böyle bir olayın yaşandığı söyleniyor.
Belediye ekiplerimiz tüm birimleriyle sahadaki çalışmalarını yürütüyor. Zarar tespitlerinin belirlenmesi için kaymakamlığımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Soydan’ın kayınpederi Hıdır Öztürk için aramalar sürüyor.