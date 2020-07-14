Menderes caddeleri ışıl ışıl

Menderes Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından Kemalpaşa, Gölcükler, ve Gümüldür mahallelerinde kaldırım ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Kayalar, “Kent estetiğini ön planda tutan çalışmalarımızla vatandaşımızın yanındayız. İlçemizin çehresine güzellik katacağız” dedi.