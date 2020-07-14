BİST118.3990.00EURO7.780.03USD6.860.06ALTIN397.640.17
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Menderes caddeleri ışıl ışıl
    ABONE OL
    14.07.2020 - 07:00 |

    Menderes caddeleri ışıl ışıl

    Menderes Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından Kemalpaşa, Gölcükler, ve Gümüldür mahallelerinde kaldırım ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi.

    Menderes caddeleri ışıl ışıl

    Menderes Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından Kemalpaşa, Gölcükler, ve Gümüldür mahallelerinde kaldırım ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Kayalar, “Kent estetiğini ön planda tutan çalışmalarımızla vatandaşımızın yanındayız. İlçemizin çehresine güzellik katacağız” dedi.

    Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    LÖSEV’den kanserle mücadelede 5 öneri

    LÖSEV’den kanserle mücadelede 5 öneri

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Ayasofya’ya namaz turları başladı

    Ayasofya’ya namaz turları başladı

    Sıradaki Haber