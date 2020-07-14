14.07.2020 - 07:00 |
Menderes caddeleri ışıl ışıl
Menderes Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından Kemalpaşa, Gölcükler, ve Gümüldür mahallelerinde kaldırım ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi.
Menderes Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü tarafından Kemalpaşa, Gölcükler, ve Gümüldür mahallelerinde kaldırım ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Kayalar, “Kent estetiğini ön planda tutan çalışmalarımızla vatandaşımızın yanındayız. İlçemizin çehresine güzellik katacağız” dedi.
Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.