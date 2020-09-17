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    17.09.2020 - 00:02 |

    Menderes için şarkı

    Menderes için şarkı

    Aydın’da görev yapan komiser yardımcısı Muzaffer Alp İmamoğlu, idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes’in anısına bestelediği şarkıya çektiği klibi, sosyal medya üzerinden sundu.

    Küçüklüğünden beri sanata ilgi duyduğunu belirten İmamoğlu, “Adnan Menderes, Yassıada’da, yakın arkadaşı Ethem Menderes’e, içinde  bulunduğu zorlu koşullardan etkilenerek belki de çocukluğunu özleyerek, ‘Ah şuradan bir kurtulsam, Çine Çayı’nın kenarında söğüt ağaçlarının altında, söğüt ağaçlarının yüzüme vuran kokularıyla saadet bulacağım’ demiş. Bu sözlerden çok etkilendim. ‘Acı kahveyi çok mu gördün söğüt dalı?’ diyerek bu esere başladım. Sonra arkası geldi” dedi.

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