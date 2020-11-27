BİST1.3420.00EURO9.410.26USD7.880.21ALTIN458.03-0.85
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Menderes’e müjde
    ABONE OL
    27.11.2020 - 07:00 |

    Menderes’e müjde

    İzmir Menderes’te yapılacak 75 yatak kapasiteli devlet hastanesinin inşaatı için yüklenici firmayla sözleşme imzalandı.

    Menderes’e müjde

    İzmir Menderes’te yapılacak 75 yatak kapasiteli devlet hastanesinin inşaatı için yüklenici firmayla sözleşme imzalandı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, “Hastanemizin yer teslimi gelecek hafta yapılacak ve inşasına başlanacak. Menderes’imize ve İzmir’imize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
    Hastane inşaatında fiziki ilerleme yüzde 50’ye ulaştığı sırada mahkeme kararıyla tasfiye yapılıp proje yarım kalmıştı. 50 milyon liraya mal olacak projede, hasta odaları tek kişilik ve çift kişilik olacak. Dört ameliyathane, yetişkin ve çocuk yoğun bakım üniteleri bulunacak. 40 adet poliklinik, 3 doğum salonu ve 10 diyaliz ünitesinin bulunduğu hastane Menderes’in ihtiyaçlarına uzun yıllar boyunca cevap verecek.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişti mi, marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM, A101,ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri...

    Marketlerin açılış ve kapanış saatleri değişti mi, marketler saat kaçta açılıyor/kapanıyor? BİM, A101,ŞOK, Migros, Carrefour çalışma saatleri...

    Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

    Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

    Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

    Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Kasım Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Kasım Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Sıradaki Haber