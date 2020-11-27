Menderes’e müjde

İzmir Menderes’te yapılacak 75 yatak kapasiteli devlet hastanesinin inşaatı için yüklenici firmayla sözleşme imzalandı. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, “Hastanemizin yer teslimi gelecek hafta yapılacak ve inşasına başlanacak. Menderes’imize ve İzmir’imize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Hastane inşaatında fiziki ilerleme yüzde 50’ye ulaştığı sırada mahkeme kararıyla tasfiye yapılıp proje yarım kalmıştı. 50 milyon liraya mal olacak projede, hasta odaları tek kişilik ve çift kişilik olacak. Dört ameliyathane, yetişkin ve çocuk yoğun bakım üniteleri bulunacak. 40 adet poliklinik, 3 doğum salonu ve 10 diyaliz ünitesinin bulunduğu hastane Menderes’in ihtiyaçlarına uzun yıllar boyunca cevap verecek.