Menderesli üretici serasına ulaşamıyor

MHP Menderes İlçe Başkanı Önder Böncü, kentin altyapı sorununun tekrar gün yüzüne çıktığını söyledi. Yağışların en çok etkilendiği Menderes’te Küner ve Dereköy arasındaki Piren Tepe mevkiindeki geçişin çökmesiyle çiftçilerin seralarına ulaştığı tek yolun da kapandığını belirtti. Böncü, “Hiçbir şekilde destek alınmadan halkımızın emeğiyle 15 yıldır her defasında onarılan bir yol. Bu sefer sorun gerçekten büyük ve acil çözüm bekleniyor. Köylü seralarına gidemiyor. İzmir, Batı Anadolu ve Türkiye için önemli tarım alanlarından biri olan bölgedeki seralara şu anda ulaşmak mümkün değil. Köylümüz bir şey istemiyor sadece sekiz on kamyon hafriyat bekliyor” dedi.