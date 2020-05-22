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    HaberlerEge Haberleri Mendereslilere 5 bin iftar paketi
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    22.05.2020 - 00:03 |

    Mendereslilere 5 bin iftar paketi

    Mendereslilere 5 bin iftar paketi

    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Biz Varız’ dayanışma kampanyası kapsamında gönüllülerin desteği ile hazırlanan iftar paketleri Menderes’te vatandaşlara dağıtıldı.

    Birlik ve beraberlik

    5 bin iftar paketinin dağıtımına Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Menderes İlçe Başkanı Gizem Ergün ve CHP’li belediye meclis üyeleri de katıldı. Başkan Kayalar, “Ramazan’ın birlik ve beraberliğini Menderesimiz’de yaşamaya devam ediyoruz. Hemşerilerim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer başta olmak üzere çalışanlarına ve hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Her şey Menderes için diyerek çıktığımız hizmet yolculuğumuzda halkımızın yanında olmaya, onların sesi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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