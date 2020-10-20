Menderes’te evde bakıma AB standardı

Avrupa Birliği (AB) projesi olan, evde sağlık sektöründe nitelikli eleman yetişmesi, uluslararası standartlara uygun olması ve mevzuatın oluşması adına hayata geçirilen Evde Bakım Sektöründe Düşük Beceri ve Nitelikli Yetişkinlerin İstihdamının Güçlendirilmesi Projesi’ne Türkiye’den seçilen tek belediye Menderes Belediyesi oldu. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar da proje ortaklarıyla birlikte internet ortamında görüntülü konferansa katıldı.

Kayalar, “Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini de vatandaşlarımıza sunuyoruz. Amacımız proje ortaklarımızla birlikte evde bakım hizmetinin geliştirilmesi ve geniş kitlelere yayılmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.