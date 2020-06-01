Menderes’te içiniz rahat

Menderes Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilçenin sahil bölgesi, normalleşme sürecine hazır şekilde girdi. Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli’de sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun düzenlemeler yapıldı. Normalleşmeyl birlikte turizm sezonunun da açıldığını belirten Başkan Mustafa Kayalar, “Menderes’imizin 43 kilometrelik sahil şeridinde gerekli standartların sağlanması adına ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Vatandaş, gönül rahatlığıyla tatillini yapabilir” dedi.