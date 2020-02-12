BİST119.7980EURO6,580,08USD6,020,13ALTIN303,47-0,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Menderes'te mahallelere ince dokunuş
    ABONE OL
    12.02.2020 - 07:00 |

    Menderes'te mahallelere ince dokunuş

    Menderes Belediyesi’nin başlattığı temizlik, bakım ve onarım seferberliğiyle ilçenin çehresi değişiyor. 44 mahalleye de eşit hizmet sunmayı amaçladıklarını belirten Başkan Mustafa Kayalar, “10 bölgede çalışmalarımızı tamamladık” dedi

    Menderes'te mahallelere ince dokunuş

    Menderes Belediyesi tarafından yürütülen çevre düzenleme çalışmaları ile ilçedeki tüm mahallelerde yoğun mesai harcayan ekipler, sokakları pırıl pırıl yapıyor. Hummalı bir çalışma yürüyen temizlik işleri, park ve bahçeler ile fen işleri müdürlüğüne bağlı belediye personeli; temizlik ve bakım işleri kapsamında ağaçları buduyor, kırılan kaldırımları onarıyor, ayrıca boyama çalışmalarıyla da Menderes sokaklarını bahara hazırlıyor.

    Her hafta bir semt

    Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “44 mahallemize eşit hizmet anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamında ekiplerimiz tarafından her hafta bir mahallemizin tüm sokaklarında çalışma gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar Ataköy, Yeniköy, Çileme, Develi, Kuyucak, Değirmendere, Dereköy, Çatalca, Efemçukuru ve Tekeli mahallelerimizde çalışmalarımızı tamamladık. Geriye kalan mahallelerimizde de çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

    Alev alan minibüsten geriye bu görüntü kaldıBursa'da, park halindeki minibüs alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüsten geriye ise iskeleti kaldı.
    daha fazla video için
    11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni11 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Erzincan, Amasya ve Kırşehir'de 12 Şubat (Bugün) okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

    Erzincan, Amasya ve Kırşehir'de 12 Şubat (Bugün) okullar tatil mi? Valilik açıklama yaptı mı?

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Kurşun turistin başını sıyırdı

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Annesi konuştu: Bir dakikalığına görebildim, yaprak gibi titredi!

    Sıradaki Haber