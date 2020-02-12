Menderes'te mahallelere ince dokunuş

Menderes Belediyesi tarafından yürütülen çevre düzenleme çalışmaları ile ilçedeki tüm mahallelerde yoğun mesai harcayan ekipler, sokakları pırıl pırıl yapıyor. Hummalı bir çalışma yürüyen temizlik işleri, park ve bahçeler ile fen işleri müdürlüğüne bağlı belediye personeli; temizlik ve bakım işleri kapsamında ağaçları buduyor, kırılan kaldırımları onarıyor, ayrıca boyama çalışmalarıyla da Menderes sokaklarını bahara hazırlıyor.

Her hafta bir semt

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “44 mahallemize eşit hizmet anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamında ekiplerimiz tarafından her hafta bir mahallemizin tüm sokaklarında çalışma gerçekleştiriyoruz. Şimdiye kadar Ataköy, Yeniköy, Çileme, Develi, Kuyucak, Değirmendere, Dereköy, Çatalca, Efemçukuru ve Tekeli mahallelerimizde çalışmalarımızı tamamladık. Geriye kalan mahallelerimizde de çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.