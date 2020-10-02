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    HaberlerEge Haberleri Menderes’te yavru domuzlara yardım
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    02.10.2020 - 07:00 |

    Menderes’te yavru domuzlara yardım

    Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yavru domuz kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

    Menderes’te yavru domuzlara yardım

    Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yavru domuz kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Çakaltepe Mahallesinde dağlık alandan su içmek için uzaklaşan yavru domuzlar, düştükleri çukurdan 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Sağlık kontrolleri yapılan 6 aylık yavru domuzlar, müdahalenin ardından yaban hayata bırakıldı. İhbarı yapan vatandaşlara duyarlılıkları için teşekkür eden Başkan Mustafa Kayalar, “Hayatı birlikte paylaştığımız tüm canlılarımız için çalışıyoruz” dedi.

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