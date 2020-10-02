02.10.2020 - 07:00 |
Menderes’te yavru domuzlara yardım
Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yavru domuz kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.
Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yavru domuz kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Çakaltepe Mahallesinde dağlık alandan su içmek için uzaklaşan yavru domuzlar, düştükleri çukurdan 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Sağlık kontrolleri yapılan 6 aylık yavru domuzlar, müdahalenin ardından yaban hayata bırakıldı. İhbarı yapan vatandaşlara duyarlılıkları için teşekkür eden Başkan Mustafa Kayalar, “Hayatı birlikte paylaştığımız tüm canlılarımız için çalışıyoruz” dedi.