Menderes’te yavru domuzlara yardım

Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yavru domuz kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Çakaltepe Mahallesinde dağlık alandan su içmek için uzaklaşan yavru domuzlar, düştükleri çukurdan 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Sağlık kontrolleri yapılan 6 aylık yavru domuzlar, müdahalenin ardından yaban hayata bırakıldı. İhbarı yapan vatandaşlara duyarlılıkları için teşekkür eden Başkan Mustafa Kayalar, “Hayatı birlikte paylaştığımız tüm canlılarımız için çalışıyoruz” dedi.