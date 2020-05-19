Menderes’ten 250 bin maske

İzmir Menderes’te yaşayan vatandaşlar, Kovid-19 salgınına karşı sürdürülen mücadele sürecinde maske bulma konusunda bir sorun yaşamadı. Menderes Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilçede salgının başladığı günden itibaren 250 bin adet maske vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Zor bir süreçten geçildiğini, buna karşın vatandaşların mağdur edilmediğini vurgulayan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Menderes Belediyesi olarak koronavirüse karşı büyük bir mücadele yürütüyoruz. Salgının Türkiye’de görüldüğü andan itibaren vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için gereken tüm çalışmaları hayata geçirdik” dedi.

Dezenfektasyon çalışmalarını ilk günden bu yana sürdürdüklerini kaydeden Başkan Kayalar, şu noktaların altını çizdi: “Açıklanan genelgelere harfiyen uyarak, alınması gereken önlemlerin tamamını ilçemizde de aldık. Salgınla mücadelede en büyük önlemler arasında olan maske konusunda da gereken adımları attık. Maske bulmakta zorlanılan dönemde, Menderes’te 250 bin maskeyi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttık. Pazaryerleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere her noktaya maske ulaştırdık.”