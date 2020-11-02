85,90BİST1.1120.00EURO9.760.99USD8.380.46ALTIN504.881.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Menderes’ten destek
    ABONE OL
    02.11.2020 - 07:00 |

    Menderes’ten destek

    Menderes Belediyesi, İzmir depremi sonrası yaraların sarılması için 24 saat mesai sistemiyle çalışmaya başladı.

    Menderes’ten destek

    Menderes Belediyesi, İzmir depremi sonrası yaraların sarılması için 24 saat mesai sistemiyle çalışmaya başladı. Belediyeye bağlı kafe ve spor salonları 24 saat açık hale getirildi. Evlerine girmek istemeyenlerin geceyi rahat şekilde geçirmesi için tesisler hazırlandı. Gümüldür’de bulunan yaşlı bakım evinin hasar görmesi nedeniyle bakım evindeki tüm yaşlılar ise spor salonunda ağırlanıyor. 0530 708 47 47 numaralı WhatsApp İhbar Hattı’nı 24 saat boyunca vatandaşın hizmetine açtıklarını belirten Başkan Mustafa Kayalar, depremin hemen ardından 44 mahallede yapılan hasar tespit çalışmalarında can ve mal kaybıyla ilgili herhangi bir durum tespit edilmediğini belirtti.
    Ekiplerimiz sahada
    Menderes Belediyesi, depremden en fazla etkilenen Bayraklı’ya da yardım eli uzattı. İlçeye giden Kayalar, “1 vidanjör ve 1 su tankerini destek için gönderdik. Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz tarafından bölgeye 3 ambulans ile birlikte 6 kişilik şoför ve acil tıp teknisyeni görevlendirildi” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... İzmir'i deprem vurdu, haberler peş peşe geliyor! Göz göre göre yıkım...

    Son dakika... İzmir'i deprem vurdu, haberler peş peşe geliyor! Göz göre göre yıkım...

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Binalar dayanıklı mı bilme durumumuz yok

    Binalar dayanıklı mı bilme durumumuz yok

    Sıradaki Haber