Menderes’ten destek

Menderes Belediyesi, İzmir depremi sonrası yaraların sarılması için 24 saat mesai sistemiyle çalışmaya başladı. Belediyeye bağlı kafe ve spor salonları 24 saat açık hale getirildi. Evlerine girmek istemeyenlerin geceyi rahat şekilde geçirmesi için tesisler hazırlandı. Gümüldür’de bulunan yaşlı bakım evinin hasar görmesi nedeniyle bakım evindeki tüm yaşlılar ise spor salonunda ağırlanıyor. 0530 708 47 47 numaralı WhatsApp İhbar Hattı’nı 24 saat boyunca vatandaşın hizmetine açtıklarını belirten Başkan Mustafa Kayalar, depremin hemen ardından 44 mahallede yapılan hasar tespit çalışmalarında can ve mal kaybıyla ilgili herhangi bir durum tespit edilmediğini belirtti.

Ekiplerimiz sahada

Menderes Belediyesi, depremden en fazla etkilenen Bayraklı’ya da yardım eli uzattı. İlçeye giden Kayalar, “1 vidanjör ve 1 su tankerini destek için gönderdik. Evde Sağlık Hizmetleri Birimimiz tarafından bölgeye 3 ambulans ile birlikte 6 kişilik şoför ve acil tıp teknisyeni görevlendirildi” dedi.