Menderes’ten gönül köprüsü

Menderes Belediyesi’nin İzmir depreminde en fazla zararın oluştuğu Bayraklı için başlattığı yardım kampanyası vatandaşların desteğiyle çığ gibi büyüdü. Kısa sürede toplanan yardımlar Bayraklı’da vatandaşlara ulaştırıldı. Çadır alanında depremzedelerle bir araya gelen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Çok büyük bir aileyiz” diye konuştu.