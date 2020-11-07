85,80BİST1.1921.01EURO10.131.75USD8.521.30ALTIN535.781.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Menderes’ten gönül köprüsü
    ABONE OL
    07.11.2020 - 07:00 |

    Menderes’ten gönül köprüsü

    Menderes Belediyesi’nin İzmir depreminde en fazla zararın oluştuğu Bayraklı için başlattığı yardım kampanyası vatandaşların desteğiyle çığ gibi büyüdü.

    Menderes’ten gönül köprüsü

    Menderes Belediyesi’nin İzmir depreminde en fazla zararın oluştuğu Bayraklı için başlattığı yardım kampanyası vatandaşların desteğiyle çığ gibi büyüdü. Kısa sürede toplanan yardımlar Bayraklı’da vatandaşlara ulaştırıldı. Çadır alanında depremzedelerle bir araya gelen Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Çok büyük bir aileyiz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

    Son dakika: İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

    Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

    Milyonları kapsıyor, süre uzatıldı! Ödemek zorunlu...

    Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

    Putin iddiası: Ocak ayında görevi bırakacak

    Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan uyardı: Her 10 hastadan 1’i sağlık çalışanı

    Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan uyardı: Her 10 hastadan 1’i sağlık çalışanı

    Sıradaki Haber