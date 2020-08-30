Menderes’ten mamamatik

Menderes Belediyesi tarafından can dostlar için mamamatik uygulaması başlatıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına 52 adet mamamatik ünitesi yerleştirildi. Vatandaşlar, uygulamayı memnuniyetle karşıladı.

1 lirayla çalışan ünite, paranın atılmasıyla mama ve suyun hayvanlar için hazneye aktarılmasını sağlıyor. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın ilk desteği verdiği uygulamadan elde edilecek gelir, sokak hayvanlarının beslenmesi ve onlar için geliştirilecek projelerde kullanılacak.

‘Destek olalım’

Can dostlar için çalışmalarını özveriyle sürdürdüklerini belirten Başkan Kayalar, “Geçen yıl, ‘Sen de el ver, bir kap su ve mama koy, insanlığın eli ol’ kampanyasını başlatmış, ilçedeki esnafa 1000 adet mama ve su kabı dağıtmıştık. Şimdi de mamamatik uygulamasıyla can dostlarımızın yanındayız. Uygulama kapsamında 52 adet üniteyi ilçemizin çeşitli noktalarına yerleştiriyoruz. Elde edilecek tüm gelir yine sokak hayvanlarımız için kullanılacak. Tüm vatandaşlarımızı uygulamaya destek olmaya davet ediyorum” dedi.